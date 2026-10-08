Goodfellow legte Quartalsergebnis vor

Goodfellow hat am 06.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.08.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.27 CAD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.450 CAD je Aktie vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2.68 Prozent auf 145.7 Millionen CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 141.9 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch