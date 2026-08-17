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17.08.2026 06:37:00
gooddays gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
gooddays hat sich am 14.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.
Der Gewinn je Aktie lag bei 4.31 JPY. Im Vorjahresviertel waren 0.060 JPY je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite hat gooddays im vergangenen Quartal 2.26 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 14.99 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte gooddays 1.96 Milliarden JPY umsetzen können.
Redaktion finanzen.ch
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