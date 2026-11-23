Goodbye Kansas Group Registered gab am 20.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 0.05 SEK beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Goodbye Kansas Group Registered -0.250 SEK je Aktie verdient.

Beim Umsatz wurden 52.3 Millionen SEK gegenüber 43.3 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch