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20.08.2026 06:37:00
Good2Go A verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Good2Go A lud am 18.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 13.4 Millionen CAD vermeldet – das entspricht einem Plus von 17.56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11.4 Millionen CAD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.ch
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