Good2Go A verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Good2Go A lud am 18.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 13.4 Millionen CAD vermeldet – das entspricht einem Plus von 17.56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11.4 Millionen CAD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch