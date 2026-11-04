Good Works Acquisition legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Good Works Acquisition hat am 02.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0.22 USD gegenüber -0.010 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Good Works Acquisition in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 62.77 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 26.7 Millionen USD im Vergleich zu 71.7 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch