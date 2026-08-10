GOOD LIFE COMPANY präsentierte Quartalsergebnisse

GOOD LIFE COMPANY hat am 07.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 32.26 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 22.17 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 117.17 Prozent auf 9.79 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4.51 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch