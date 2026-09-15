Good Com Asset: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Good Com Asset hat am 14.09.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.07.2026 abgelaufen war.

Good Com Asset vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 1.38 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -18.420 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz lag bei 5.60 Milliarden JPY – das entspricht einem Abschlag von 1.35 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5.67 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch