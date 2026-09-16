Goobit Group Registered hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Goobit Group Registered hat am 14.09.2026 das Zahlenwerk zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0.01 SEK erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0.010 SEK je Aktie gewesen.

Der Umsatz lag bei 19.9 Millionen SEK – das entspricht einem Abschlag von 59.26 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 48.8 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch