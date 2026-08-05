Golub Capital BDC: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Golub Capital BDC hat am 03.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.22 USD, nach 0.340 USD im Vorjahresvergleich.

Umsatzseitig standen 176.7 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 19.23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Golub Capital BDC 218.7 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch