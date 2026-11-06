Golkunda Diamonds Jewellery: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Golkunda Diamonds Jewellery hat am 04.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Es stand ein EPS von 9.74 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Golkunda Diamonds Jewellery noch ein Gewinn pro Aktie von 4.57 INR in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 873.6 Millionen INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 7.92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 809.4 Millionen INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch