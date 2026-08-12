Golkonda Aluminium Extrusions: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Golkonda Aluminium Extrusions äusserte sich am 10.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.18 INR, nach 0.320 INR im Vorjahresvergleich.

Redaktion finanzen.ch