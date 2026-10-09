Golkonda Aluminium Extrusions präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Golkonda Aluminium Extrusions hat am 07.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0.06 INR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0.090 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 13.99 Milliarden INR – ein Plus von 752051.61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Golkonda Aluminium Extrusions 1.9 Millionen INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch