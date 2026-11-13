Golf Entertainment Group: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Golf Entertainment Group hat am 10.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 5.60 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -2.000 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 88.9 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 1.43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 90.2 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch