Goldwin: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Goldwin stellte am 05.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS wurden 23.83 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Goldwin 26.23 JPY je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite standen 32.50 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 31.71 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch