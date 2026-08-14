Goldstone Technologies verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Goldstone Technologies hat am 12.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0.50 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Goldstone Technologies ein EPS von 1.34 INR in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 270.2 Millionen INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 192.4 Millionen INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch