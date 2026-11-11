Goldstone Infratech legte Quartalsergebnis vor

Goldstone Infratech gab am 09.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6.45 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 6.04 INR erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Goldstone Infratech im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4.63 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 6.87 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 6.57 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch