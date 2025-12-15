|
15.12.2025 18:36:46
Goldplat Reports Lower Revenue In FY25
(RTTNews) - Goldplat plc on Monday, reported year end results for 2025
Net income of GBP 1.2 million for the year ended 30 June 2025, down sharply from GBP 4.3 million in the prior year, reflecting weaker operating conditions in Ghana.
Earnings per share declined to 0.60 pence, compared with 2.51 pence in the year ended 30 June 2024.
Revenue came in at GBP 56.7 million, a drop from GBP 72.7 million the year before. The adjusted profit before tax also fell to GBP 2.7 million, down from GBP 6.0 million the previous year.
Goldplat's stock closed at 9.50 pence on the London Stock Exchange.
KI-Hype – Wer profitiert? Wall Street Live mit Tim Schäfer
Welche Unternehmen profitieren vom KI-Hype – auch abseits der bekannten Tech-Giganten wie Nvidia, Microsoft oder Alphabet?
Im heutigen Interview analysiert Tim Schaefer @TimSchaeferMedia die zweite Reihe der KI-Profiteure: Energieversorger, Rechenzentren, Kühlung, Infrastruktur & Software. Denn wo grosse Sprachmodelle und KI-Anwendungen betrieben werden, braucht es vor allem eins: Strom, Speicher und Struktur.
💡 Welche Unternehmen profitieren indirekt vom KI-Boom?
💡 Welche Branchen bieten stabile Dividenden bei solider Bewertung?
Eine spannende Analyse für alle, die KI-Investments breiter denken wollen.
👉🏽 https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI beendet Handel stärker -- DAX schliesst etwas fester -- Asiens Börsen letztlich mit Verlusten
Der heimische Aktienmarkt notierte am Montag im Plus, während auch der deutsche Aktienmarkt leicht steigen konnte. Die US-Börsen präsentieren sich tiefer. Asiens Börsen gaben zum Wochenbeginn nach.