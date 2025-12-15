Goldplat Reports Lower Revenue In FY25

(RTTNews) - Goldplat plc on Monday, reported year end results for 2025

Net income of GBP 1.2 million for the year ended 30 June 2025, down sharply from GBP 4.3 million in the prior year, reflecting weaker operating conditions in Ghana.

Earnings per share declined to 0.60 pence, compared with 2.51 pence in the year ended 30 June 2024.

Revenue came in at GBP 56.7 million, a drop from GBP 72.7 million the year before. The adjusted profit before tax also fell to GBP 2.7 million, down from GBP 6.0 million the previous year.

Goldplat's stock closed at 9.50 pence on the London Stock Exchange.