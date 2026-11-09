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09.11.2026 08:52:50
Goldman Sachs: Zwei Schweizer rücken in Partnerkreis auf
Goldman Sachs hat 109 neue Partner ernannt, so viele wie seit 2010 nicht mehr. Darunter sind zwei Schweizer, deren Goldman-Anfänge ins Schweizer Derivate-Team zurückreichen: Christian Beerli und Gaudenz Eichenberger.
Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an
Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.Weiterlesen!
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|Verluste in New York: Dow Jones beendet die Donnerstagssitzung mit klaren Verlusten (finanzen.ch)
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|Schwacher Handel: Dow Jones nachmittags unter Druck (finanzen.ch)
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|Goldman Sachs elevates record number of engineers to coveted partner ranks (Financial Times)
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05.11.26
|Dow Jones aktuell: Dow Jones am Donnerstagmittag in der Verlustzone (finanzen.ch)
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05.11.26
|Dow Jones 30 Industrial-Titel Goldman Sachs-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Goldman Sachs von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
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31.10.26
|Bankenexperte Chris Whalen setzt auf Gold statt Bankaktien: Die Gründe (finanzen.ch)
Analysen zu Goldman Sachs
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Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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