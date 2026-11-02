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02.11.2026 14:52:44
Goldman Sachs Group Inc.: Vonovia SE-Aktie erhält Neutral
Vonovia SE-Papier wurde von Goldman Sachs Group Inc.-Analyst Jonathan Kownator genau analysiert. Hier sind die festgestellten Erkenntnisse.
Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Vonovia von 18,40 auf 18,20 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der neue Ausblick des Immobilienkonzerns rücke die Balance zwischen Wachstum, Ausschüttungen und Schuldenabbau stärker in den Fokus, schrieb Jonathan Kownator am Freitagabend in seinem Resümee der Neunmonatszahlen. Das Risiko der Vergesellschaftung von Wohnungen in Berlin bleibe präsent.
Aktieninformation im Fokus: Die Vonovia SE-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Goldman Sachs Group Inc.-Empfehlung
Um 14:36 Uhr konnte die Aktie von Vonovia SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0.4 Prozent auf 16.24 EUR. Hiermit hat das Finanzpapier noch einen Zuwachsspielraum von 12.07 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 687’642 Vonovia SE-Aktien. Das Papier büsste seit Beginn des Jahres 2026 29.9 Prozent ein. Vonovia SE dürfte die Quartalsergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 04.11.2026 präsentieren.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2026 / 17:44 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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