Goldman Sachs Group Inc.: Vonovia SE-Aktie erhält Neutral

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Vonovia von 18,40 auf 18,20 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der neue Ausblick des Immobilienkonzerns rücke die Balance zwischen Wachstum, Ausschüttungen und Schuldenabbau stärker in den Fokus, schrieb Jonathan Kownator am Freitagabend in seinem Resümee der Neunmonatszahlen. Das Risiko der Vergesellschaftung von Wohnungen in Berlin bleibe präsent.

Aktieninformation im Fokus: Die Vonovia SE-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Goldman Sachs Group Inc.-Empfehlung

Um 14:36 Uhr konnte die Aktie von Vonovia SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0.4 Prozent auf 16.24 EUR. Hiermit hat das Finanzpapier noch einen Zuwachsspielraum von 12.07 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 687’642 Vonovia SE-Aktien. Das Papier büsste seit Beginn des Jahres 2026 29.9 Prozent ein. Vonovia SE dürfte die Quartalsergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 04.11.2026 präsentieren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2026 / 17:44 / GMT

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