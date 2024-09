Goldman Sachs Group Inc.: Volkswagen (VW) vz-Aktie erhält Neutral

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für die Volkswagen-Vorzugsaktien auf "Neutral" mit einem Kursziel von 127 Euro belassen. Der Autobauer peile zusätzliche Kostensenkungen an, um seine Ziele zu erreichen, schrieb Analyst George Galliers in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die verstärkte Kostenorientierung dürfte Anleger zuversichtlich stimmen. Angesichts des sich verändernden Marktumfelds seien aber schrittweise noch mehr Massnahmen erforderlich.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Volkswagen (VW) vz-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Die Aktie legte um 09:07 Uhr in der XETRA-Sitzung 0.5 Prozent auf 97.82 EUR zu. Infolgedessen zeigt der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 29.83 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 153’453 Volkswagen (VW) vz-Aktien. Seit Jahresanfang 2024 verlor die Aktie um 5.4 Prozent. Die nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.10.2024 erfolgen.

