Goldman Sachs Group Inc. veröffentlicht Investment-Empfehlung: Zalando-Aktie mit Buy

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Zalando mit einem Kursziel von 37 Euro auf "Buy" belassen. Nach den Quartalseckdaten, die die Erwartungen übertroffen hätten, und der erhöhten operativen Gewinnprognose (bereinigtes Ebit) hob Analyst Richard Edwards am Donnerstagabend seine Schätzungen an.

Aktienanalyse online: Die Zalando-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Im XETRA-Handel gewannen die Zalando-Papiere um 09:23 Uhr 1.4 Prozent. Somit hat das Wertpapier noch einen Steigerungsspielraum von 22.19 Prozent gerechnet zur festgesetzten Kursmarke. Die Anzahl der bisher gehandelten Zalando-Aktien beläuft sich auf 257’824 Stück. Seit Beginn des Jahres 2024 ging es für die Zalando-Aktie um 41.2 Prozent nach oben. Die nächsten Quartalszahlen für Q3 2024 wird Zalando voraussichtlich am 05.11.2024 präsentieren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.10.2024 / 21:29 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.