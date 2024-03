Goldman Sachs Group Inc. veröffentlicht Investment-Empfehlung: RWE-Aktie mit Buy

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für RWE auf "Buy" mit einem Kursziel von 46,50 Euro belassen. Wetterdaten signalisierten für Grossbritannien im Januar und Februar eine zum Vorjahr 30 Prozent höhere Windgeschwindigkeit, was rund 5 Prozent über dem historischen Durchschnitt liege, schrieb Analyst Alberto Gandolfi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies sei ermutigend für die Ergebnisse der Windenergieversorger wie RWE im ersten Quartal, da deren Windparks vor der britischen Küste einen grossen Teil ihrer Offshore-Aktivitäten ausmachten.

Zwischen Kursziel und Realität: Die RWE-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Um 10:06 Uhr sprang die RWE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0.4 Prozent auf 31.87 EUR zu. Daher zeigt die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 45.91 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 288’933 RWE-Aktien. Das Papier verlor seit Beginn des Jahres 2024 22.6 Prozent. Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 14.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.03.2024 / 06:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.