Goldman Sachs Group Inc. veröffentlicht Bewertung: Scout24-Aktie mit Buy

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Scout24 von 105 auf 107 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Trends im Private-Segment seien ermutigend, schrieb Adam Berlin am Donnerstag nach der Telefonkonferenz zum Quartalbericht des Immobilienportal-Betreibers.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Scout24-Aktie am Tag der Analyse

Die Scout24-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 12:51 Uhr verteuerte sich das Papier um 5.5 Prozent auf 75.75 EUR. Somit hat das Wertpapier noch einen Steigerungsspielraum von 41.25 Prozent gerechnet zur festgesetzten Kursmarke. Im heutigen Handel wurden bisher 105’986 Scout24-Aktien umgesetzt. Auf Jahressicht 2026 gab die Aktie um 10.0 Prozent nach. Die kommenden Ergebnisse für Q3 2026 dürfte Scout24 am 04.11.2026 präsentieren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 23:13 / BST

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