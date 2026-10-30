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ABB Aktie 1222171 / CH0012221716

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Rating im Fokus 30.10.2026 09:30:03

Goldman Sachs Group Inc. verleiht ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie Neutral in jüngster Analyse

Goldman Sachs Group Inc. verleiht ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie Neutral in jüngster Analyse

Goldman Sachs Group Inc.-Analyst Daniela Costa hat sich intensiv mit dem ABB (Asea Brown Boveri)-Papier auseinandergesetzt. Hier sind die Ergebnisse.

ABB
71.10 CHF -3.46%
Kaufen Verkaufen

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für ABB von 82 auf 79 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analystin Daniela Costa hob am Donnerstag ihre Auftragsprognosen für die Schweizer nach der positiven Überraschung im Bereich Elektrifizierung im Quartalsbericht. Der positive Effekt werde aber beim Kursziel durch die gesunkene Branchenbewertung überlagert.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie notierte um 09:14 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 2.4 Prozent auf 71.40 CHF. Aufgrund dessen weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 10.64 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Bisher wurden heute 463’747 ABB (Asea Brown Boveri)-Aktien gehandelt. Der Anteilsschein kletterte seit Jahresbeginn 2026 um 22.4 Prozent nach oben. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte ABB (Asea Brown Boveri) am 28.01.2027 vorlegen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 16:57 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte

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Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.3216 21.12.2029 160235955
Long 12.4596 15.12.2028 152739123
Long 7101.9995 18.12.2026 156215631
Typ Hebel Verfall Valor
Short 7.4758 18.12.2026 155830618
Short 10.6 18.06.2027 157230576
Short 14203.999 18.12.2026 146215554
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.3979 11.24 161119289
Long 11.8367 6.09 157436158
Long 18.2103 3.10 162067391
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.0186 13.47 161114308
Short 12.0373 5.36 162066629
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -49.82 134029532
Long 8 -16.71 152739223
Long 12 -5.62 152989418
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

Bildquelle: iStockphoto,ABB
In eigener Sache

Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel

Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.

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30.10.26 ABB Neutral Goldman Sachs Group Inc.
22.10.26 ABB Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
21.10.26 ABB Kaufen DZ BANK
21.10.26 ABB Market-Perform Bernstein Research
21.10.26 ABB Hold Deutsche Bank AG
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.

Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

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Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’398.02 19.94 SBBH9U
Short 15’741.22 13.60 S4ABWU
Short 16’330.17 8.78 S2BAEU
SMI-Kurs: 14’810.66 30.10.2026 17:30:30
Long 14’169.97 19.16 SLBXRU
Long 13’860.54 13.79 SNASBU
Long 13’282.09 9.00 S2BJ7U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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ABB am 30.10.2026

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