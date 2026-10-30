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30.10.2026 09:30:03
Goldman Sachs Group Inc. verleiht ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie Neutral in jüngster Analyse
Goldman Sachs Group Inc.-Analyst Daniela Costa hat sich intensiv mit dem ABB (Asea Brown Boveri)-Papier auseinandergesetzt. Hier sind die Ergebnisse.
Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für ABB von 82 auf 79 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analystin Daniela Costa hob am Donnerstag ihre Auftragsprognosen für die Schweizer nach der positiven Überraschung im Bereich Elektrifizierung im Quartalsbericht. Der positive Effekt werde aber beim Kursziel durch die gesunkene Branchenbewertung überlagert.
Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse
Die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie notierte um 09:14 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 2.4 Prozent auf 71.40 CHF. Aufgrund dessen weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 10.64 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Bisher wurden heute 463’747 ABB (Asea Brown Boveri)-Aktien gehandelt. Der Anteilsschein kletterte seit Jahresbeginn 2026 um 22.4 Prozent nach oben. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte ABB (Asea Brown Boveri) am 28.01.2027 vorlegen.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 16:57 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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