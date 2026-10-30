Goldman Sachs Group Inc. verleiht ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie Neutral in jüngster Analyse

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für ABB von 82 auf 79 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analystin Daniela Costa hob am Donnerstag ihre Auftragsprognosen für die Schweizer nach der positiven Überraschung im Bereich Elektrifizierung im Quartalsbericht. Der positive Effekt werde aber beim Kursziel durch die gesunkene Branchenbewertung überlagert.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie notierte um 09:14 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 2.4 Prozent auf 71.40 CHF. Aufgrund dessen weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 10.64 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Bisher wurden heute 463’747 ABB (Asea Brown Boveri)-Aktien gehandelt. Der Anteilsschein kletterte seit Jahresbeginn 2026 um 22.4 Prozent nach oben. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte ABB (Asea Brown Boveri) am 28.01.2027 vorlegen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 16:57 / GMT

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