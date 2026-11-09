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|Siemens Healthineers-Analyse im Fokus
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09.11.2026 11:43:44
Goldman Sachs Group Inc.: Neutral-Note für Siemens Healthineers-Aktie
Siemens Healthineers-Papier wurde einer eingehenden Untersuchung durch Goldman Sachs Group Inc.-Analyst Richard Felton unterzogen.
Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Siemens Healthineers von 43 auf 49 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Richard Felton passte seine Schätzungen am Sonntag an den Bericht des vierten Geschäftsquartals an. Er rollte zudem seine Bewertungsbasis für die Aktien des Medizintechnikkonzerns nach vorn.
Aktienanalyse online: Die Siemens Healthineers-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen
Die Siemens Healthineers-Aktie wies um 11:26 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1.3 Prozent auf 44.09 EUR abwärts. Also hat der Anteilsschein noch ein Aufwärtspotenzial von 11.14 Prozent gerechnet zum festgelegten Kursziel. Zuletzt wechselten via XETRA 246’376 Siemens Healthineers-Aktien den Besitzer. Der Anteilsschein stieg seit Jahresbeginn 2026 um 0.5 Prozent.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.11.2026 / 23:02 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
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✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
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