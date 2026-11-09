Goldman Sachs Group Inc.: Neutral-Note für Siemens Healthineers-Aktie

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Siemens Healthineers von 43 auf 49 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Richard Felton passte seine Schätzungen am Sonntag an den Bericht des vierten Geschäftsquartals an. Er rollte zudem seine Bewertungsbasis für die Aktien des Medizintechnikkonzerns nach vorn.

Aktienanalyse online: Die Siemens Healthineers-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Die Siemens Healthineers-Aktie wies um 11:26 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1.3 Prozent auf 44.09 EUR abwärts. Also hat der Anteilsschein noch ein Aufwärtspotenzial von 11.14 Prozent gerechnet zum festgelegten Kursziel. Zuletzt wechselten via XETRA 246’376 Siemens Healthineers-Aktien den Besitzer. Der Anteilsschein stieg seit Jahresbeginn 2026 um 0.5 Prozent.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.11.2026 / 23:02 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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