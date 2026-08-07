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DHL Group Aktie 1124244 / DE0005552004

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Papier unter der Lupe 07.08.2026 13:07:45

Goldman Sachs Group Inc.: Neutral-Note für DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

Goldman Sachs Group Inc.: Neutral-Note für DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

Goldman Sachs Group Inc. hat eine sorgfältige Analyse der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie durchgeführt. Hier sind die festgestellten Ergebnisse.

DHL Group
51.71 CHF -0.05%
Kaufen Verkaufen

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für DHL Group von 54 auf 56 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Patrick Creuset erhöhte am Donnerstag nach dem Quartalsbericht der Bonner seine Schätzungen über den Marktkonsens. Er sieht aber für die Branchenwerte aktuell kaum Kurspotenzial.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 12:51 Uhr um 0.7 Prozent auf 54.92 EUR ab. Somit hat die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 1.97 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 260’236 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien den Besitzer. Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 22.6 Prozent zu Buche. Am 05.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von DHL Group (ex Deutsche Post) veröffentlicht werden.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 18:15 / CEST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Weitere Links:

DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: Buy-Bewertung durch Deutsche Bank AG
Neutral-Analyse: UBS AG bewertet DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie
DZ BANK bescheinigt Kaufen für DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

Bildquelle: Erasmus Wolff / Shutterstock.com
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