Goldman Sachs Group Inc.: Neutral für Novartis-Aktie

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Novartis mit einem Kursziel von 104 Franken auf "Neutral" belassen. Die Ergebnisse des dritten Quartals seien solide, schrieb Analyst James Quigley am Dienstagmorgen. Die Morphosys-Abschreibung sei aber etwas enttäuschend.

Die Aktionäre schickten das Papier von Novartis nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 11:21 Uhr 3.6 Prozent auf 96.26 CHF. Also hat der Aktienanteil noch Spielraum von 8.04 Prozent nach oben, gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt wechselten via SIX SX 1’824’149 Novartis-Aktien den Besitzer. Bei der Aktie schlägt seit Anfang des Jahres 2024 ein Plus von 17.7 Prozent zu Buche. Die Novartis-Bilanz für Q3 2024 wird am 29.10.2024 erwartet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2024 / 07:45 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.