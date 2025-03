Goldman Sachs Group Inc. gibt Siemens Energy-Aktie Buy

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Siemens Energy nach einem Bericht in "Manufacturing Today" mit einem Kursziel von 63 Euro auf "Buy" belassen. Die Vereinfachungsstrategie für Siemens Gamesa trage offenbar Früchte, schrieb Analyst Ajay Patel am Dienstag mit Blick auf die im Bericht erwähnte mehrheitliche Übernahme von Siemens Gamesa Renewable Power India durch ein Investorenkonsortium. Dies dürfte dabei helfen, in der Konzernbewertung gegenüber GE Vernova aufzuholen.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Siemens Energy-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1.8 Prozent auf 59.46 EUR. Also weist das Papier noch Spielraum von 5.95 Prozent nach oben im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Zuletzt wechselten via XETRA 1’146’855 Siemens Energy-Aktien den Besitzer. Seit Beginn des Jahres 2025 gewann der Anteilsschein 18.0 Prozent. Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 08.05.2025 terminiert.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

