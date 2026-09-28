Scout24 Aktie 29613036 / DE000A12DM80
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28.09.2026 11:22:44
Goldman Sachs Group Inc.: Buy-Note für Scout24-Aktie
Die detaillierte Analyse des Scout24-Papiers wurde von Goldman Sachs Group Inc.-Analyst Adam Berlin durchgeführt.
Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Scout24 von 107 auf 108 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Adam Berlin ist optimistisch, dass der Portalbetreiber mit seinem neuen Angebot die Markterwartungen beim Abo-Wachstum überraschen kann, wie er am Montag in seinem Branchenkommentar schrieb.
Aktienbewertung im Detail: Die Scout24-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse
Um 11:02 Uhr stieg die Scout24-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1.3 Prozent auf 68.25 EUR. Also hat der Aktienanteil noch ein Aufwärtspotenzial von 58.24 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Bisher wurden via XETRA 27’193 Scout24-Aktien gekauft oder verkauft. Das Papier verlor seit Beginn des Jahres 2026 18.9 Prozent. Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Scout24 am 04.11.2026 präsentieren.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2026 / 05:17 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?
Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.
Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
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