Goldman Sachs Group Inc.: Buy-Note für Scout24-Aktie

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Scout24 von 107 auf 108 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Adam Berlin ist optimistisch, dass der Portalbetreiber mit seinem neuen Angebot die Markterwartungen beim Abo-Wachstum überraschen kann, wie er am Montag in seinem Branchenkommentar schrieb.

Aktienbewertung im Detail: Die Scout24-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Um 11:02 Uhr stieg die Scout24-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1.3 Prozent auf 68.25 EUR. Also hat der Aktienanteil noch ein Aufwärtspotenzial von 58.24 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Bisher wurden via XETRA 27’193 Scout24-Aktien gekauft oder verkauft. Das Papier verlor seit Beginn des Jahres 2026 18.9 Prozent. Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Scout24 am 04.11.2026 präsentieren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2026 / 05:17 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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