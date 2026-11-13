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13.11.2026 10:16:44
Goldman Sachs Group Inc.: Buy für Siemens Energy-Aktie
Goldman Sachs Group Inc. hat eine eingehende Prüfung der Siemens Energy-Aktie durchgeführt. Die festgestellten Ergebnisse sind wie folgt.
Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Siemens Energy von 212 auf 200 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Ajay Patel hob am Donnerstag im Nachgang der Geschäftszahlen und des Ausblicks zwar seine Prognosen. Dies werde beim Kursziel allerdings von der gesunkenen Branchenbewertung überlagert.
Aktieninformation im Fokus: Die Siemens Energy-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Goldman Sachs Group Inc.-Empfehlung
Die Aktie legte um 10:00 Uhr in der XETRA-Sitzung 0.1 Prozent auf 132.66 EUR zu. Somit hat das Wertpapier noch einen Steigerungsspielraum von 50.76 Prozent gerechnet zur festgesetzten Kursmarke. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 296’411 Siemens Energy-Aktien umgesetzt. Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte das Papier um 10.7 Prozent. Die Vorlage der Q1 2027-Finanzkennzahlen wird am 11.02.2027 erwartet.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 05:00 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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