Goldman Sachs Group Inc.: Buy für Richemont-Aktie

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Richemont nach Umsatzzahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 152 Franken belassen. Das Wachstum im wichtigen Juwelengeschäft stimme zuversichtlich, schrieb Analystin Louise Singlehurst in einer am ersten Reaktion am Dienstag. Es untermauere die grundsätzliche Stärke von Cartier und Van Cleef & Arpels.

Aktienanalyse online: Die Richemont-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Um 10:21 Uhr stieg die Richemont-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 1.3 Prozent auf 138.80 CHF. Also weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 9.51 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Von der Richemont-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 360’201 Stück gehandelt. Seit Jahresbeginn 2024 ging es für das Papier um 19.9 Prozent aufwärts. Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 08.11.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.07.2024 / 07:10 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.07.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



