Goldman Sachs Group Inc. beurteilt Volkswagen (VW) vz-Aktie mit Neutral

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für die Vorzugsaktien von Volkswagen von 89 auf 88 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Christian Frenes passte seine Prognosen am Dienstag an die Quartalszahlen, aktuelle China-Einschätzungen und die neuen Erwartungen an die Porsche AG und Traton an. Die ausserordentliche Hauptversammlung der Wolfsburger könnte zum Inkubator der Restrukturierungsverhandlungen werden.

Aktienanalyse online: Die Volkswagen (VW) vz-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie musste um 11:26 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0.8 Prozent auf 73.20 EUR. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über ein Aufwärtspotenzial von 20.22 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Der Tagesumsatz der Volkswagen (VW) vz-Aktie belief sich zuletzt auf 134’864 Aktien. Seit Jahresanfang 2026 verlor die Aktie um 24.6 Prozent. Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Volkswagen (VW) vz wird am 29.10.2026 gerechnet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.08.2026 / 09:19 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.