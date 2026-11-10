Goldman Sachs Group Inc. beurteilt Hannover Rück-Aktie mit Buy

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Hannover Rück von 304 auf 307 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Andrew Baker hob seine Ergebnisschätzungen bis 2030 am Montag nach dem Quartalsbericht im Schnitt um etwa 0,8 Prozent an.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Hannover Rück-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Hannover Rück-Aktie notierte im XETRA-Handel um 10:47 Uhr in Grün und gewann 1.2 Prozent auf 292.40 EUR. Hiermit hat das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 4.99 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Bisher wurden heute 28’662 Hannover Rück-Aktien gehandelt. Seit Beginn des Jahres 2026 stieg die Aktie um 15.4 Prozent.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2026 / 13:25 / GMT

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