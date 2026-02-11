Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Aktienbewertung 11.02.2026 13:37:44

Goldman Sachs Group Inc. beurteilt Deutsche Bank-Aktie mit Neutral

Goldman Sachs Group Inc. beurteilt Deutsche Bank-Aktie mit Neutral

Goldman Sachs Group Inc.-Analyst Chris Hallam hat sich intensiv mit dem Deutsche Bank-Papier auseinandergesetzt. Hier sind die Ergebnisse.

Deutsche Bank
28.39 CHF -2.52%
Kaufen Verkaufen

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Deutsche Bank von 34,25 auf 35,75 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Chris Hallam passte seine Schätzungen am Dienstagnachmittag an die Quartalsergebnisse der Frankfurter an. Er rollte zudem die Bewertungsbasis für sein Kursziel nach vorne.

Aktieninformation im Fokus: Die Deutsche Bank-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Goldman Sachs Group Inc.-Empfehlung

Die Deutsche Bank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 13:21 Uhr 1.7 Prozent im Minus bei 31.00 EUR. Insofern weist der Anteil noch Luft nach oben: 15.34 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1’995’140 Deutsche Bank-Aktien den Besitzer. Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Minus von 6.4 Prozent zu Buche.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 15:12 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: Vitaly Korovin / Shutterstock.com

