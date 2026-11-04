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|Deutsche Bank-Analyse im Blick
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04.11.2026 14:37:44
Goldman Sachs Group Inc. beurteilt Deutsche Bank-Aktie mit Buy
Goldman Sachs Group Inc. hat die Deutsche Bank-Aktie unter die Lupe genommen. Das sind die Ergebnisse.
Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Deutsche Bank von 44,25 auf 47,75 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Chris Hallam passte seine Schätzungen am Dienstag an den Quartalsbericht an. Sowohl bei den Erträgen als auch den Kosten hätten die Frankfurter die Erwartungen getoppt, schrieb er.
Aktieninformation im Fokus: Die Deutsche Bank-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Goldman Sachs Group Inc.-Empfehlung
Die Aktie legte um 14:21 Uhr in der XETRA-Sitzung 6.0 Prozent auf 32.28 EUR zu. Insofern weist der Anteil noch eine Steigerungsaussicht von 47.92 Prozent im Vergleich zur festgelegten Analysten-Prognose auf. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 3’354’600 Deutsche Bank-Aktien. Bei der Aktie schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 1.1 Prozent zu Buche.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 22:08 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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