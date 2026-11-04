Goldman Sachs Group Inc. beurteilt Deutsche Bank-Aktie mit Buy

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Deutsche Bank von 44,25 auf 47,75 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Chris Hallam passte seine Schätzungen am Dienstag an den Quartalsbericht an. Sowohl bei den Erträgen als auch den Kosten hätten die Frankfurter die Erwartungen getoppt, schrieb er.

Aktieninformation im Fokus: Die Deutsche Bank-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Goldman Sachs Group Inc.-Empfehlung

Die Aktie legte um 14:21 Uhr in der XETRA-Sitzung 6.0 Prozent auf 32.28 EUR zu. Insofern weist der Anteil noch eine Steigerungsaussicht von 47.92 Prozent im Vergleich zur festgelegten Analysten-Prognose auf. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 3’354’600 Deutsche Bank-Aktien. Bei der Aktie schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 1.1 Prozent zu Buche.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 22:08 / GMT

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