Goldman Sachs Group Inc. bescheinigt Neutral für Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Mercedes-Benz nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 59 Euro belassen. Der Autobauer habe im vierten Quartal die Erwartungen übertroffen, doch der Ausblick spreche für sinkende Schätzungen, schrieb Analyst George Galliers in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Experte ist gespannt, ob es auf einem Kapitalmarkttag mehr Klarheit über die Pläne mit den Daimler-Truck-Anteilen geben wird.

Aktienbewertung im Detail: Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Um 10:03 Uhr ging es für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2.6 Prozent auf 59.61 EUR. Infolgedessen zeigt das Papier noch einen Rückgangsspielraum von 1.02 Prozent in Relation zur festgesetzten Kursmarke. Zuletzt wurden über XETRA 896’355 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien umgesetzt. Bei der Aktie schlägt seit Jahresbeginn 2025 ein Plus von 10.8 Prozent zu Buche. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 20.02.2025 erfolgen.

