Goldman Sachs Group Inc. bescheinigt Buy für DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für DHL Group von 53 auf 51 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. In Reaktion auf die Jahreszahlen des Logistikkonzerns habe er seine Ergebnisprognosen für die Jahre 2024 bis 2027 reduziert, schrieb Analyst Patrick Creuset in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das niedrigere Kursziel berge aber immer noch ein Aufwärtspotenzial von mehr als 30 Prozent, betonte er.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 10:06 Uhr ging es um 0.6 Prozent auf 38.83 EUR abwärts. Also hat der Aktienanteil noch Spielraum von 31.36 Prozent nach oben, gemessen am festgelegten Kursziel. Der Tagesumsatz der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie belief sich zuletzt auf 452’843 Aktien. Auf Jahressicht 2024 büsste die Aktie um 13.4 Prozent ein. Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 07.05.2024 terminiert.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.03.2024 / 06:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.