Goldman Sachs Group hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Goldman Sachs Group gab am 13.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 23.81 CAD. Im Vorjahresviertel hatte Goldman Sachs Group 16.87 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1.27 Prozent auf 44.86 Milliarden CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 44.30 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch