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14.10.2026 06:37:00
Goldman Sachs: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Goldman Sachs hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 17.01 USD, nach 12.25 USD im Vorjahresvergleich.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0.38 Prozent auf 32.04 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 32.17 Milliarden USD gelegen.
Redaktion finanzen.ch
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