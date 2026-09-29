Solomon Holdings Aktie 822404 / IL0001020127
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29.09.2026 12:07:00
Goldman Sachs: Bank bereitet offenbar Ablösung von CEO David Solomon vor
Trading Signals: Kühne+Nagel - Doppelte Fantasie
Trotz des Abstiegs aus dem SMI läuft es für Kühne+Nagel derzeit rund: Der Welthandel zeigt sich überraschend robust und die strategische Partnerschaft mit Amazon eröffnet frische Wachstumschancen. An der Börse ist die Aktie weiter auf dem Vormarsch.Weiterlesen!
Nachrichten zu Solomon Holdings Ltd.
Analysen zu Solomon Holdings Ltd.
KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?
Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.
Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China
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Börse aktuell - Live TickerSteigende Ölpreise als Belastungsfaktor: SMI erobert 14'000 Punkte zurück -- DAX mit Gewinnen -- Asiens Börsen mehrheitlich mit Verlusten
Der heimische Aktienmarkt zeigt am Dienstag Gewinne. Am deutschen Aktienmarkt ist ebenfalls ein leichtes Plus zu sehen. An den Börsen in Asien zeigen sich mehrheitlich negative Vorzeichen.