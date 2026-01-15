Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Bilanz vorgelegt 15.01.2026 21:16:00

Goldman Sachs-Aktie steigt: Gewinnsprung dank Trennung von Apple Card

Die Abgabe des Geschäfts mit Apple-Kreditkarten an JPMorgan Case hat der US-Investmentbank Goldman Sachs Ende 2025 einen milliardenschweren Gewinnsprung eingebracht.

Das Geldhaus löste im vierten Quartal Rückstellungen von fast 2,1 Milliarden US-Dollar (1,8 Mrd Euro) für mögliche Kreditausfälle auf, wie es am Donnerstag in New York mitteilte. Das Geschäft mit der Apple Card soll binnen zwei Jahren zur grössten US-Bank JPMorgan wechseln.

JPMorgan hatte am Dienstag einen Gewinnrückgang gemeldet, weil das Institut die Risikovorsorge im Gegenzug aufstocken musste. Für Goldman Sachs endet mit dem Abschied von der Apple Card damit ein teurer Ausflug ins Massengeschäft mit normalverdienenden Privatkunden.

Unter dem Strich entfiel auf die Goldman-Sachs-Aktionäre im vierten Quartal ein Gewinn von fast 4,4 Milliarden Dollar und damit zwölf Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Dies lag vor allem an der aufgelösten Risikovorsorge. Allerdings boomte der Handel mit Wertpapieren wie Aktien und Anleihen. So nahm Goldman Sachs im Aktienhandel gut 4,3 Milliarden Dollar ein - ein Viertel mehr als ein Jahr zuvor und so viel wie noch keine Wall-Street-Bank jemals in einem Quartal.

Im Gesamtjahr wuchsen die Erträge von Goldman Sachs um neun Prozent auf 58,3 Milliarden Dollar. Der Überschuss sprang um mehr als ein Fünftel auf 16,3 Milliarden Dollar nach oben. Die Aktionäre sollen je Anteilsschein nun eine Quartalsdividende von 4,50 Dollar erhalten, 50 Cent mehr als bislang.

Zeitweise steigt die Goldman Sachs-Aktie an der NYSE um 4,51 Prozent auf 974,71 US-Dollar.

/stw/mis

NEW YORK (awp international)

Bildquelle: Poetra.RH / Shutterstock.com

