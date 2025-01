Goldman Sachs-Aktie im Aufwind: Goldman Sachs-Gewinn über Erwartungen

Unter dem Strich stand ein Überschuss von 14,3 Milliarden US-Dollar (13,9 Mrd Euro) und damit rund zwei Drittel mehr als ein Jahr zuvor, wie die Bank am Mittwoch in New York mitteilte. Das war mehr als von Analysten im Schnitt erwartet. Der starke Anstieg lag allerdings an einem Gewinneinbruch im Jahr zuvor: Da hatte ein misslungener Ausflug ins Massengeschäft mit Privatkunden bei Goldman Sachs teuer zu Buche geschlagen.

Am Finanzmarkt kamen die Nachrichten gut an: Die Goldman-Aktie legt an der NYSE vorbörslich zeitweise 2,01 Prozent auf 583,19 US-Dollar zu.

Im abgelaufenen Jahr profitierte das Institut von sprudelnden Einnahmen im Geschäft mit Kunden am Kapitalmarkt. Die Gebühreneinnahmen der Investmentbank legten um fast ein Viertel auf 7,7 Milliarden Dollar zu. Auch im Handel mit Aktien, Anleihen, Währungen und Rohstoffen ging es deutlich aufwärts. Die gesamten Erträge wuchsen um 16 Prozent auf 53,5 Milliarden Dollar und übertrafen damit ebenfalls die Erwartungen von Branchenexperten.

