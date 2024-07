Goldman Sachs-Aktie dennoch tiefer: Überraschend viel Geschäft dank Investmentbanking

Die gesamten Erträge des New Yorker Geldhauses kletterten im Jahresvergleich um 17 Prozent auf 12,7 Milliarden US-Dollar (11,6 Mrd Euro), wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Vor allem die grösste Sparte mit dem Investmentbanking schnitt stärker ab als gedacht, auch der Zinsüberschuss zog überraschend deutlich an. Zugleich legte das Geldinstitut mit 282 Millionen US-Dollar nur noch knapp halb soviel Geld für Kreditverluste auf die Seite wie noch ein Jahr zuvor. Die operativen Kosten insgesamt blieben stabil. Der auf die Aktionäre entfallende Nettogewinn verdreifachte sich nahezu auf 2,9 Milliarden Dollar. Die Goldman Sachs -Aktie verliert im vorbörslichen NYSE-Handel zeitweise 0,14 Prozent auf 479,20 US-Dollar. NEW YORK (awp international)