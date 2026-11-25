Goldhills hat am 23.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Verlust je Aktie lag bei 0.01 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0.010 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden.

Der Verlust je Aktie belief sich für das Geschäftsjahr auf 0.010 CAD. Im Vorjahr lag der Verlust mit 0.010 CAD ebenfalls auf diesem Niveau.

Redaktion finanzen.ch