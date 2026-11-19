Goldgroup Mining präsentierte am 17.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0.11 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0.110 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Goldgroup Mining mit einem Umsatz von insgesamt 79.9 Millionen CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.1 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren, um 1463.21 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch