Goldenbridge Acquisition: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Goldenbridge Acquisition hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 22.09.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0.01 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Goldenbridge Acquisition ein EPS von -0.040 USD in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 145.3 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Goldenbridge Acquisition 119.7 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch