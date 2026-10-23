Golden Valley Bancshares präsentierte Quartalsergebnisse

Golden Valley Bancshares hat am 21.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

In Sachen EPS wurden 0.63 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Golden Valley Bancshares 0.570 USD je Aktie eingenommen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7.8 Millionen USD – ein Plus von 10.54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Golden Valley Bancshares 7.0 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch