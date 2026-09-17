Golden Triangle Ventures stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Golden Triangle Ventures stellte am 15.09.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Golden Triangle Ventures in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 20.65 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1.2 Millionen USD im Vergleich zu 1.6 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch