Golden State Bancorp: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Golden State Bancorp hat am 04.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 1.07 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1.37 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 11.24 Prozent auf 17.4 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 15.7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch