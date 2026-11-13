Golden State Bancorp: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Golden State Bancorp hat am 11.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1.22 USD. Im Vorjahresviertel waren 1.43 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 18.9 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 16.3 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch